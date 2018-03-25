Юнармейцы Республики Алтай и Челябинской области посетили Казань

Юнармейское движение Республики Татарстан принимает у себя в гостях делегации юнармейцев из Алтайского края и Челябинской области.

Юнармейцев гостеприимно встретили в Казанском танковом училище. Здесь школьников познакомили с условиями военной службы и учебы курсантов. Также в программе юнармейцев посещение музеев и различных спортивных турниров. Каждой группе командование танкового училище закрепило по курсанту, которые сопровождают юнармейцев на всех этапах программы посещения Татарстана.

В ходе посещения делегацией Гимназии 94 Казани, начальник штаба РО ВВПОД «Юнармия» Республики Татарстан вручил медали «Юнармейской доблести» отличившимся юнармейцам и директору гимназии.