Законодательная реализация Послания президента продолжится и в 2019 году, заявил Володин

Работа по законодательному обеспечению задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным во время Послания Федеральному Собранию, должна быть проведена в течение года, но может продолжится и в 2019 году. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в программе «Парламентский час» на телеканале «Россия 24». Читайте по теме

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«Это большая работа. Она, конечно, в основе должна быть проведена в течение года, но всё-таки, учитывая её значимость и глобальность, скорее всего и следующий год потребуется для того, чтобы законодательно обеспечить те задачи, которые президент поставил», — сказал спикер палаты.

По его словам, президентом были даны поручения и на трёхлетний, и на больший срок, поэтому работа будет вестись постоянно. «Законопроекты просто придется корректировать, исходя из этих задач», — пояснил Володин.

С последним Посланием Федеральному Собранию президент России выступил 1 марта 2018 года. В нём он поручил, в частности, пересмотреть процедуру расчёта кадастровой стоимости недвижимости; продлить льготы на перевозку зерна по железным дорогам; создать законодательную базу, которая бы сняла барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших данных; сформировать правовую основу для работы в России Международных исследовательских коллективов.

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