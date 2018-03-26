Российского актера Леонида Ярмольника внесли в базу сайта Миротворец.

Отмечается, что актера внесли в базу сайта за открытое оправдание российской агрессии по отношению к Украине, антиукраинскую пропаганду. Ярмольник попал в раздел Чистилище.