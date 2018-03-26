Албания объявила персонами нон грата двух дипломатов РФ

Вслед за странами Евросоюза, принявшими решение выслать российских дипломатов в ответ на приписываемое Москве отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, Албания объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ на ее территории.

Кроме того, стало известно о том, что МИД Словакии вызвал российского посла в этой стране на завтра — по всей видимости, для того, чтобы оповестить его об аналогичном решении, передает радиостанция «Говорит Москва».

Также дипломатический источник сообщил, что сегодня в МИД Дании вызывали российского посла в связи с «делом Скрипаля», — но об итогах его визита во внешнеполитическое ведомство ничего не известно, сообщает «Интерфакс».

Ранее поддержку Великобритании выразила Швеция, выдворив одного российского дипломата — причем он покинет страну уже сегодня.

До этого сообщалось о высылке более 100 представителей РФ из целого ряда стран, больше всего — 60 человек — из США, причем оттуда выдворяют не только дипломатов, но и сотрудников российской миссии при ООН.