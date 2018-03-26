Алексей Киселев объявил о помолвке с Марусей Фоминой: фото кольца и подробности

Маруся Фомина и Алексей Киселев

Чуть меньше двух недель назад 34-летний продюсер Алексей Киселев (он же Киса) и 25-летняя актриса Маруся Фомина подтвердили информацию о том, что они готовятся к рождению общего ребенка. Сегодня же стало известно, что Киселев сделал Фоминой предложение руки и сердца.

Вместо громких заявлений креативный директор кинокомпании "Небо" опубликовал в сториз фотографию роскошного обручального кольца.

Впрочем, чуть позже все в том же Instagram Алексей сообщил, что Маруся ответила согласием на его предложение:

Лицо человека, который ответил "да".

Маруся Фомина

О романе Алексея Киселева и Маруси Фоминой впервые заговорили в ноябре 2017-го. Тогда они вместе позировали в Гоголь-центре на вечере молодых хореографов в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva.

Встречаемся, время покажет. Она талантливая, умная и крутая!

— сообщил Алексей.

Алексей Киселев и Маруся Фомина

Фомина до этого, напомним, больше года встречалась с актером Павлом Табаковым. Киселев же после развода с Идой Лоло в 2015 году в серьезных отношениях замечен не был.

Для Алексея, к слову, их с Марусей будущий ребенок не станет первым. Продюсер уже воспитывает 16-летнего сына Георгия от брака с Майей Тархан-Моурави.