Алексей Киселев объявил о помолвке с Марусей Фоминой: фото кольца и подробности

Маруся Фомина и Алексей Киселев
Чуть меньше двух недель назад 34-летний продюсер Алексей Киселев (он же Киса) и 25-летняя актриса Маруся Фомина подтвердили информацию о том, что они готовятся к рождению общего ребенка. Сегодня же стало известно, что Киселев сделал Фоминой предложение руки и сердца.
Вместо громких заявлений креативный директор кинокомпании "Небо" опубликовал в сториз фотографию роскошного обручального кольца.
Впрочем, чуть позже все в том же Instagram Алексей сообщил, что Маруся ответила согласием на его предложение:
Лицо человека, который ответил "да".
О романе Алексея Киселева и Маруси Фоминой впервые заговорили в ноябре 2017-го. Тогда они вместе позировали в Гоголь-центре на вечере молодых хореографов в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva.
Встречаемся, время покажет. Она талантливая, умная и крутая!
— сообщил Алексей.
Фомина до этого, напомним, больше года встречалась с актером Павлом Табаковым. Киселев же после развода с Идой Лоло в 2015 году в серьезных отношениях замечен не был.
Для Алексея, к слову, их с Марусей будущий ребенок не станет первым. Продюсер уже воспитывает 16-летнего сына Георгия от брака с Майей Тархан-Моурави.