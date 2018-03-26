AliExpress предложит делать групповые покупки со скидкой

Китайская торговая интернет-площадка AliExpress объявила о запуске сервиса групповых покупок. Об этом пишет «Коммерсантъ».

При осуществлении такой покупки предложенная компанией скидка может достигать 50% стоимости товара.

Покупателю нужно будет в течение суток найти как минимум еще одного претендента на тот же товар. Если второй покупатель в течение 24 часов не оформит покупку, то организатор сделки получит деньги обратно, а его заказ отменят.

На первом этапе скидки предоставят при покупке электроники, одежды и детских товаров. Список включает более 700 наименований. Впоследствии, примерно в течение года, планируется, что групповые скидки начнут действовать на большинство продуктов.