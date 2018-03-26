Амаль и Джордж Клуни на марше March For Our Lives

День всех влюбленных этого года прошел не так романтично, как должен был. Сердца многих тронул случай, произошедший в одной из школ Флориды в этот день. Николас Круз устроил стрельбу и застрелил 17 человек. После этого случая школьники инициировали массовые протесты, состоявшиеся в разных городах Америки. На марше March For Our Lives в Вашингтоне за ужесточение контроля над огнестрельным оружием боролись актер Джордж Клуни и его жена — адвокат и правозащитница Амаль Клуни.



Невзирая на причину марша, супруги выглядели очень романтично. Амаль пообщалась с организаторами протеста, одним из которых является одиннадцатиклассник Кэмерон Каски. Она выразила общее мнение о том, что контроль над оборотом в стране огнестрельного оружия должен быть более суровым, несмотря на все усилия Национальной стрелковой ассоциации США этому помешать.

Стрельба в Парклэнде стала уже восьмым случаем с начала года в Соединенных Штатах. Сбежать от ответственности не сможет никто, как заявляют протестирующие, не республиканцы, не демократы.



Помимо протестов и другой общественной деятельности супружеская пара не прочь провести время наедине. Например, в субботу, 3 февраля, Джордж и Амаль улетели на частном самолете из Лос-Анджелеса в Биг-Сур — район побережья центральной Калифорнии. Живописные пейзажи местности привлекают туристов с разных уголков мира. Вдали от посторонних глаз пара нашла уединенное место и там провела романтическое свидание.

«Они отправились туда вдвоем, без детей, а уже на следующий день вернулись. Это был 24-часовой побег пары,» — рассказал источник из окружения супружеской четы.



Напомним, что сейчас знаменитый актер наслаждается свободой от исполнения ролей в фильмах. 56-летний актер Джордж Клуни явно счастлив в семейной жизни будучи любящим отцом и прекрасным мужем для своей супруги Амаль. У него недавно родились близнецы. Счастливый семьянин не может сдержать радости и не скупится на походы в лучшие рестораны со своей женой. Актер не появлялся на экранах с 2016 года. Последним фильмом, в котором он снялся, был «Финансовый монстр». В интервью для The Sunday Times Клуни рассказал, почему же отказался от карьеры актера.

“Смотрите, я снимался в фильмах долго время, и знаете, мне уже 56. Я уже не тот юный парнишка, за которым бегают девчонки,» говорит Клуни в интервью для зарубежного издания, перед тем как добавить «и не должен был быть.»