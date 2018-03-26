Австрия отказалась от высылки российских дипломатов

Австрия не будет высылать дипломатов РФ на фоне «дела Скрипаля», намерена держать открытыми каналы диалога с Москвой.

Об этом заявил в понедельник РИА Новости представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь.

«Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — сказал Петер-Лаунски.

«Но мы поддерживаем решение об отзыве посла ЕС из Москвы», — добавил он.

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.