Австрия пообещала не высылать российских дипломатов

Представитель кабинета министров Австрии заявил, что Вена не планирует высылать российских дипломатов в поддержку Лондона, обвинившего Москву в применении химоружия на британской территории при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Австрия намерена «держать открытыми каналы диалога с Россией», цитирует представителя правительства страны радиостанция «Говорит Москва».

Ранее стало известно, что Албания объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов, МИД Словакии вызвал российского посла на завтра, а Швеция высылает одного представителя РФ уже сегодня в знак поддержки Великобритании.

Кроме того, более ста российских дипломатов высылают целый ряд стран ЕС и Соединенные Штаты.