Белый дом назвал условия для возобновления дипотношений с РФ.

СМИ распространили информацию, ссылаясь на высокопоставленный источник из администрации американского президента, что основным условием является изменение поведения России.

Каких конкретно изменений ожидает от РФ Вашингтон, чтобы начать нормальный межгосударственный диалог, не сообщается.

60 работников российской дипмиссии в США будут высланы по так называемому «делу Скрипаля» в знак солидарности с британским правительством. Еще 14 стран Евросоюза и Украина также объявили о высылке российских послов.