Блокчейн-система TokenGO позволит провести токенизацию бизнеса

Технология блокчейн получила широкое распространение – и неспроста, поскольку она способна помочь в развитии бизнеса. К несчастью, сейчас выполнить токенизацию малого и среднего бизнеса весьма затратно. позволить себе это могут только крупные корпорации. Процедура оцифровки активов очень сложна и требует серьезных вложений. Однако уже сегодня разрабатывается блокчейн-технология, которой под силу решить подобные проблемы, - TokenGO. В опережение конкурентов, что предоставляют довольно узкий функционал, авторы TokenGO осознают, что эффективность ICO напрямую зависит от целого ряда моментов, именно поэтому команда разработчиков трудится над внедрением комплексной технологии для реализации ICO-стартапов. Участники платформы смогут не только выпустить индивидуальный токен, но и прописать смарт-контракт, а также открыть лендинговую страницу для своего проекта. Для удобства клиентов в дальнейшем TokenGO собирается открыть криптовалютную биржу, что существенно облегчит процедуру проведения ICO. Кроме того, члены сервиса смогут применять электронную систему голосований на базе технологии блокчейн. Токенизация бизнеса позволит использовать эффективные средства для открытия новых или же продвижения уже работающих проектов и даже устранить трудности с цифровой авторизацией.

Следует отметить любопытный метод консенсуса. каждый участник сервиса, имеющий на личном счету токены GoPower, обладает «Силой Голоса», прямо пропорциональной объему данной валюты. Данная схема дает возможность инвесторам управлять экосистемой TokenGO и принимать участие в выработке стратегии дальнейшего развития стартапа. Невзирая на роль токенов GoPower, главным платежным средством системы считаются токены GoCoin, каковые добываются при помощи «минтинга». Пользователи, осуществляющие майнинг, зарабатывают 5% в качестве платы за собственные услуги. Оставшиеся монеты приравниваются к 100%-ному объему и распределяются между собственниками токенов GoPower (90%) и лидерами Харвестинга и Активности (10%). Ежегодно компания рассчитывает расширять число активных участников на 10%, а количество монет, каковые будут распределены между обладателями GoPower, начнет уменьшаться, покуда не достигнет 20%.

Сейчас TokenGO находится в процессе разработки и активно аккумулирует средства у потенциальных инвесторов с помощью ICO. На сегодняшний день уже собрано приблизительно 3200 ETH от 1700 пользователей. ICO закончится 30 апреля 2018 года.

Сайт платформы: https://tokengoplatform.com

Белая бумага проекта: https://tokengoplatform.com/pdf/tokengo_whitepaper_RU.pdf