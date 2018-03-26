Привет, ребята. Получила массу вопросов, со Штрихом ли я в паре и тд, а так же немало осуждений, комментариев, что мы не будем парой и тд, потому что он до сих пор любит Шеву. Так вот - мы с ним и не собирались ничего строить, кроме Дружбы. Думаю этим конкурсом всё понятно, что мы с Шевой не соперничаем и не бодримся за Андрея, а просто идём пить на бар чай. Так что мой вам совет - научитесь не вестись на все провокации, которые вам выдаёт жизнь, и будет всё у вас проще и лучше.
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Новости » Шоу-бизнес » Богдана Николенко не собирается строить отношения с Андреем Денисовым
Богдана Николенко не собирается строить отношения с Андреем Денисовым
Добавлено: 26 мар 2018 в 15:30, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 26 мар 2018 в 15:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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