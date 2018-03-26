Британцам не возбраняется купаться в водоемах Калининграда во время ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 26 мар – РИА Новости. Британским болельщикам, как и любым другим гостям, приезжающим на чемпионат мира по футболу, не возбраняется купаться в тех водоемах Калининграда, где это разрешено, заявил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

В Калининграде пройдут четыре матча группового этапа чемпионата мира, в том числе игра между сборными Бельгии и Англии. Британские болельщики известны буйным поведением во время крупных футбольных турниров.

"Правила на территории РФ для всех одинаковые. Никому не возбраняется купаться в наших водоемах, там, где это разрешено, а где купаться нельзя – будем следить за безопасностью, чтобы этого не произошло", - сказал Рольбинов журналистам, отвечая на вопрос, можно ли британским болельщикам купаться в Калининграде.

"Нам очень повезло с матчами, - добавил Рольбинов. - Игра Англия – Бельгия – один из самых интересных матчей (группового этапа). Ведем работу с генконсульствами, уже обсуждали вопросы проведения игры. Для нас стоит в первую очередь задача обеспечения безопасности, а также то, чтобы всем было комфортно тут находиться".