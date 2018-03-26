Чешка Каролина Плишкова вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Майами

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова пробилась в 1/4 финала теннисного турнира в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

В матче четвертого круга Плишкова (5-й номер посева) обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс, которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 6:2, 2:1 в пользу чешки. Встреча продолжалась 56 минут.

За выход в полуфинал Плишкова поспорит с победительницей матча между полькой Агнешкой Радваньской (30) и белоруской Викторией Азаренко.