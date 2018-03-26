Что стало причиной пожара в Кемерово: ответ российского омбудсмена

Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово случилась из-за халатности.Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на детского омбудсмена России Анну Кузнецову.Отметим, что количество погибших в пожаре в Кемерово возросло до 53 человек. В уголовном деле о пожаре задержаны и допрошены 4 человек.Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся (к нормам безопасности), является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем,– сказала Кузнецова.Добавим, что на утро 26 марта кровля и ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово упали почти по всей площади пожара в здании на 1,5 тысячи квадратных метров."Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров", – сказал представитель МЧС России.