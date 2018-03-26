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Что стало причиной пожара в Кемерово: ответ российского омбудсмена


Добавлено: 26 мар 2018 в 11:28, Категория: В мире
Что стало причиной пожара в Кемерово: ответ российского омбудсмена
Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово случилась из-за халатности.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на детского омбудсмена России Анну Кузнецову.

Отметим, что количество погибших в пожаре в Кемерово возросло до 53 человек. В уголовном деле о пожаре задержаны и допрошены 4 человек.

Причина в халатности. Нормы все прописаны. Но то, как мы относимся (к нормам безопасности), является катастрофической причиной тех бед, которым мы сегодня свидетельствуем,– сказала Кузнецова.
Добавим, что на утро 26 марта кровля и ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово упали почти по всей площади пожара в здании на 1,5 тысячи квадратных метров.

"Произошел пожар на площади 1,6 тысячи квадратных метров с последующим обрушением кровли, перекрытий между четвертым и третьим этажами на площади 1,5 тысячи квадратных метров", – сказал представитель МЧС России.

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Добавлено: 26 мар 2018 в 11:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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