«Дает надежду»: Пушилин прокомментировал введение «пасхального перемирия»

Поддержка участниками Контактной группы инициативы о введении «пасхального перемирия» в Донбассе дает надежду на стабилизацию обстановки в зоне боевых действий.

«Глава делегации ДНР» Денис Пушилин отметил: «Оказанная Контактной группой поддержка инициативы Донецкой Народной Республики ввести „пасхальное перемирие“ и подтвержденные сторонами приверженности режиму прекращения огня начиная с 30 марта 2018 года 00:01 дают надежду на стабилизацию ситуации в Донбассе в преддверии великого для всех христиан праздника»,