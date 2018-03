Дом 2 - Дневной - Выпуск 5068 - Lite (26.03.2018) ТНТ

Добавлено: 26 мар 2018 в 09:21 ,

Dnevnoy vypusk Lite 26 marta svezhaya seriya. Viktoriya Borisevich obvinila noven'kikh parney v bezdeystvii: oni zayavlyayut vo vremya prikhoda, chto prishli k kakoy-nibud' devushke, no dal'she ne predprinimayut nikakikh shagov v yeyo storonu. Po mneniyu Viki, devushki ukhodyat k Gobozovu i Yabbarovu, potomu chto te, nesmotrya na vse ikh nedostatki, ukhazhivayut za devushkami. Gobozov reshil prezentovat' svoyu pesnyu, posvyashchonnuyu Ivane, nesmotrya na to, chto yego devushka, Ol'ga Zharikova, s etim kategoricheski ne soglasna. Paren' ob"yasnil, chto on vsegda derzhit svoyo slovo: on obeshchal Kate shubu i podaril, i yesli obeshchal podarit' Ivane pesnyu, to sdelayet eto.



