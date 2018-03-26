Дом 2 - Остров любви - 5068 выпуск (26.03.2018) ТНТ

Добавлено: 26 мар 2018 в 09:21 ,

Остров любви выпуск 26 марта свежая серия. На тэте Черкасов сказал Оле, что не понимает её позицию. Оля заявила, что если Саша споёт песню, она с ним расстанется. Гобозов возмущён, он не хочет, чтобы Жарикова ставила ему условия. Оля пообещала испортить презентацию, Гобозов предложил ей съехать. Андрей Черкасов на тэте сказал Марине Тристановне, что не Агибалова первой написала Александру, а он ответил на пост Ирины Александровны. Марина Тристановна призналась, что повздорила с женихом по этому поводу, но Александр сказал ей, что кому и что он отвечает и как благодарит, это его личное дело.



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