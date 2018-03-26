Донбасс: штаб «АТО» сообщает о новых потерях

25 марта в зоне боевых действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба так называемой АТО.

В сообщении также говорится об обстрелах украинских укреплений в Опытном, Лебединском, Широкино и Песках.

Среди горячих точек прошедших суток украинские оккупанты называют Талаковку, где огонь, якобы вёлся из миномётов, Авдеевку, Богдановку, Новотроицкое, Водяное, шахту Бутовка.

Как сообщала вчера «Русская Весна», в результате обстрела со стороны украинских оккупантов в Горловке погибла мирная жительница 1952 года рождения. По другую сторону линии разграничения среди мирного населения погибших и раненых нет. Именно через эту призму необходимо рассматривать заявления так называемого штаба «АТО». Когда украинские военные пропагандисты перечисляют в своих сообщениях населённые пункты, это, как правило, точки, откуда вёлся огонь по мирным городам и посёлкам Донбасса и позициям ВС ДНР.