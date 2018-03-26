ФАС похвалила Внуково за конкуренцию между таксистами

Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что московский аэропорт Внуково успешно выполняет выданные ему предписания по соблюдению условий конкуренции между таксомоторными службами, поэтому дело в отношении него возбуждать не планируется — во всяком случае, «на данном этапе», говорится в сообщении ФАС.

Надзорное ведомство заявило о намерении продолжить мониторинг ситуации, а Внуково со своей стороны подтвердило планы по строительству спецстоянки для такси рядом с площадью перед зданием аэропорта.

Причиной претензий к московским аэропортам со стороны антимонопольщиков стали неравные условия, в которых оказались таксисты, привозящие и забирающие пассажиров. В частности, во Внуково были проблемы с доступом такси на первую линию перед зданием аэровокзала.

Подобные проблемы ФАС зафиксировала во всех аэропортах МАУ (московского авиаузла). Антимонопольное дело было заведено на администрацию аэропорта Шереметьево.

Жалобу в ведомство подали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В столичной мэрии пояснили, что эксклюзивные перевозчики, для которых при аэропортах созданы исключительные условия, пользуются этим для завышения цен на свои услуги в 2—2,5 раза.