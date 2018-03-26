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Французский писатель обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда России


Добавлено: 26 мар 2018 в 06:07, Категория: Новости на сегодня
Французский писатель обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда России

Отказ французского президента Эммануэля Макрона посетить стенд России на Парижском книжном салоне говорит о «раболепстве и мелочности» главы государства. Такую точку зрения выразил эссеист Ролан Юро в своей статье для Boulevard Voltaire.

Журналист отмечает, что президент Франции хотел показать себя «примерным учеником» ЕС и НАТО, решив на фоне антироссийской истерии в связи с «делом Скрипаля» проигнорировать российский стенд. Юро подчеркнул, что скандал с бывшим шпионом теряется на фоне истории отношений Парижа И Москвы. Он напомнил о «бесчисленных исторических точках соприкосновения», в частности о союзничестве во время мировых войн и миллионах погибших россиян.

Писатель задался вопросом, знает ли Макрон историю. Юро отмечает, что Лев Толстой писал, что русская элита во время вторжения Наполеона в Россию продолжала восхищаться французской культурой и не была «такой смехотворной как современная французская власть».


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Добавлено: 26 мар 2018 в 06:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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