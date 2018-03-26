Где логика - 4 сезон, 6 выпуск - Красноярск и Пенза (26.03.2018) ТНТ

Добавлено: 26 мар 2018 в 18:09 ,

Где логика 4 сезон 6 серия Красноярск и Пенза последний выпуск 26 марта. Надежда Сысоева и Михаил Стогниенко против Тимура Родригеза и Галины Боб! Кто окажется логичнее? Остроумный ведущий продолжает эксперименты над серым веществом звезд российского шоу-бизнеса. Последнее время много говорят о русских хакерах, но почему-то ничего не слышно о русских хакершах. В новом сезоне задания станут еще интереснее и смешнее, студия и декорации — масштабнее, звездные гости — растеряннее, и только ведущий шоу, Азамат Мусагалиев, по-прежнему останется таким же умным, дерзким и очень красивым. Полное погружение в логическую реальность обеспечено.



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