Генпрокуратура поручила проверить все ТЦ России

Генрокуратура после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово поручила провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Проверки коснутся тех комплексов, где есть развлекательные зоны.

«Прокурорам поручено обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения на указанных объектах. В случае выявления нарушений закона прокурорам предписано незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение», - заявили в ведомстве.

Данное поручение уже направлено в прокуратуры во всех регионах страны. В проверках будут участвовать специалисты МЧС.