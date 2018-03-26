Глава МЧС поручил распланировать снос «Зимней вишни»

На состоявшемся в Кемерово совещании по итогам работы оперативного штаба, координирующего ликвидацию последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня», глава МЧС Владимир Пучков поручил экспертам ведомства разработать план сноса здания.

«Готовьте проектные решения по сносу здания. Определите, кто будет осуществлять снос, кто контролировать», — цитирует министра пресс-служба МЧС. По словам главы ведомства, сейчас основные задачи — это закончить разбор завалов и укрепить те конструкции, которые могут обрушиться и тем самым угрожают работе спасателей.

Совладелец «Зимней вишни» и основной бенефициар «КДВ Групп» Денис Штенгелов предложил разбить на месте сгоревшего торгового центра парк. По его словам, там «больше никогда не должно быть ничего, связанного с торговлей и увеселениями», передает «Интерфакс». «Торговли там не будет — это точно», — заверил Штенгелов.