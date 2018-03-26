Грозный предвестник апокалипсиса, несущий конец света, запечатлён очевидцами накануне в разных уголках Земли

Конец света с незапамятных времен волнует человеческие умы.

Пророки и провидцы дали много описаний апокалипсиса для человечества.

В последнее время со страниц российских и зарубежных средств массовой информации не сходит обсуждение конспирологической теории о приближении конца света, который принесет с собой загадочная планета Нибиру.

Конец света: приверженцы теории заговора наперебой твердят о том, что мировая элита знает о существовании планеты Х - Нибиру. Правительства ведущих держав скрывают информацию от обывателей, чтобы не сеять панику.

Теоретики Нибиру уверены, что скрывать информацию о её приближении становится всё труднее и труднее. В Сети появилось множество доказательств существования странной планеты, которую видят люди в разных уголках Земли. Сначала это были редкие кадры присутствия на горизонте «второго солнца».



Теперь же свидетельства о существовании Нибиру запечатлены на видео.

Накануне появилась видеозапись с новыми пугающими кадрами присутствия загадочной планеты в нашей солнечной системе.

Ролик собран из нескольких видеозаписей очевидцев, которые сделаны в прошедшие выходные.

Конец света: верить или не верить в существование Нибиру — это выбор каждого. Но видеозаписей с загадочным «светилом», пришедшем в нашу Солнечную систему с каждым днём становится всё больше и больше.