Губернатор Кемеровской области доложил Медведеву о ситуации в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев доложил председателю правительства Дмитрию Медведеву о ситуации в Кемерово по телефону, сообщается на официальном сайте администрации Кемеровской области.

Помимо Амана Тулеева в Кемровскую область прибыл полпред президента Сергей Меняйло. Прошла рабочая встреча полпреда с губернатором, в ходе которой состоялся телефонный разговор с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Медведеву доложили о ликвидации последствий трагедии, ходе поисково-спасательной операции а также о помощи семьям погибших и пострадавших.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в воскресение, 25 марта. На данный момент, количество погибших составляет 64 человека. Разбор завалов продолжается.