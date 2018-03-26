ИГ пытается вернуть себе земли в Сирии: террорист-смертник напал на блок-пост в Меядине

Один из блокпостов на восточной окраине города Меядин в Сирии подвергся атаке террориста-смертника из запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Об этом сообщил новостной Twitter-канал DeirEzzor24. Отмечается, что никто из военных сирийской правительственной армии в результате атаки не пострадал. По предварительным данным террорист приблизился к городу, перебравшись с восточного берега реки Евфрат, где в настоящее время дислоцируются американские войска и курдские Сирийские демократические силы (SDF).

Как сообщает ФАН, ситуация в данном регионе с каждым днем становится все напряженнее. Накануне стало известно о попытке террористов из ИГ атаковать позиции сирийских военных в восточном пригороде Меядина. По информации СМИ, боевики готовили полномасштабное контрнаступление в этом районе в надежде вернуть под свой контроль наиболее важные оплоты — Абу Кемаль и Меядин.

Отмечается, что плацдармом для наступления может послужить восточное побережье Евфрата, которое, согласно данным о вновь нарастающей здесь активности ИГ, так и не было полностью зачищено США и курдами. Судя по результату, им вполне хватило нефтяных полей, захваченных во время «освободительной» операции. Оставшиеся силы союзники решили поберечь и вместо того, чтобы избавить район от агрессивно настроенных боевиков ИГ, решили выстроить новую военную базу, закрепив за собой главный нефтеносный район САР.

В настоящее время и без того практически оставшиеся неподконтрольными земли в окрестностях городов Аш-Шафаа, Абу-Хасан и Хаджин вовсе фактически вернулись под контроль ИГ. Такой расклад объясняется тем, что значительная часть курдских Отрядов народной самообороны (YPG) была переброшена в Африн для противостояния турецкой операции «Оливковая ветвь». Об этом заявил в беседе с корреспондентом агентства главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

Он отметил, что в долине реки Евфрат до сих пор действуют отдельные ячейки ИГ. На восточном берегу, заявил эксперт, террористы активно борются с курдскими формированиями.

Однако, по мнению Рожина, у террористической группировки осталось очень мало сил, и самостоятельно она уже вряд ли способна провести полноценное контрнаступление. При этом, отметил он, недооценивать остатки отрядов ИГ не стоит, тем более при неблагоприятной погоде в данном регионе, которую исламисты нередко используют для возвращения ранее утраченных в боях позиций. Песчаные бури затрудняют работу авиации и воздушной разведки, что является особо благоприятным фактором для начала деятельности мобильных групп террористов, которые также могут использовать смертников, отметил собеседник агентства.

Работа по зачистке территорий от боевиков должна быть продолжена. Однако действия САА на восточном берегу Евфрата не могут не сопровождаться конфликтом между Дамаском и Вашингтоном, подчеркнул эксперт.