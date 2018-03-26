Инсайдер о встречах Брэда Питта с детьми после развода с Анджелиной Джоли: "Их привозит к нему телохранитель или няня"

Брэд Питт

Прошло полтора года с начала бракоразводного процесса Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актриса нередко появляется на публике, а вот отец ее детей выходит в свет гораздо реже. Инсайдеры рассказали прессе, почему так происходит.

По словам источников из окружения Питта, в жизни актера наметились положительные изменения, хотя он по-прежнему старается не афишировать свою личную жизнь.

Когда начался развод, Брэд был в подавленном состоянии и проводил много времени дома. Сейчас он чаще встречается с друзьями, особенно с музыкантами. Работает над собой и учится играть на гитаре, – рассказал инсайдер.

Стинг и Брэд Питт

В этом месяце Питта видели на ужине с Шоном Пенном и Брэдли Купером в Лос-Анджелесе. Что до общения с женщинами, то тут Брэд очень осторожен.

Он очень скрытен, не афиширует свои встречи, но они есть. Он пока не готов к серьезным отношениям. Брэд приглашает друзей к себе домой и предпочитает не появляться с женщинами на публике. Новые знакомства не так важны для него, как общение с детьми… Дети продолжают жить с Анджелиной, но они приезжают в гости к отцу несколько раз в неделю. Обычно не проводят с ним целый день – всего лишь несколько часов, а привозит их к нему телохранитель или няня. Брэд очень любит сыновей и дочерей. Они были и будут его главным приоритетом, – сказал инсайдер.

Брэд Питт