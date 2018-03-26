Источник сообщил о 55 жертвах пожара в Кемерово

Источник в оперативном штабе на месте ЧС заявил, что жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове стали как минимум 55 человек. Об этом передает «Интерфакс».

«Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших», - пояснил источник.

По официальной информации, погибли 53 человека.

На месте пожара обнаружены живыми пять человек из числа 64-х считавшихся пропавшими без вести, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на Главное управление МВД по региону. Трое несовершеннолетних, а также парень и девушка в момент трагедии не находились в ТЦ.