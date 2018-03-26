Изменение образа жизни может предотвратить почти 40 % случаев рака

Новое исследование, проведенное Британским центром исследований рака (Cancer Research UK), показывает, что почти 40 % случаев рака в Великобритании можно было бы предотвратить, если бы британцы изменили свой образ жизни: отказались от курения, избавились от лишнего веса, потребляли меньше алкоголя и не проводили бы слишком много времени на пляжах и в соляриях. Данные получены из ряда источников, включая общенациональные исследования, реестры случаев рака и статистику из научных работ.

Главным вредным фактором, ответственным почти за 15 % случаев рака, ученые называют воздействие табачного дыма. «Рак легких составляет больше случаев, связанных с курением, но каждый год регистрируются тысячи видов рака мочевого пузыря, пищевода, кишечника и других, которые также вызваны курением», – говорит ведущий автор исследования Катрина Браун (Katrina Brown).

Но если курение в Великобритании постепенно снижает популярность (примерно на 1 % в год), то настоящую озабоченность вызывает распространение излишнего веса. С ним связано около 6,3 % случаев рака. В аналогичном исследование 2011 года этот показатель был равен 5 %. Избыточный вес повышает риск тринадцати онкологических заболеваний, в том числе рака молочных желез, кишечника, почек и матки. Исследовательская группа считает необходимым сдвиг в общественном поведении и предупреждает, что ожирение может стать «новым курением». Недавняя кампания Cancer Research UK, в которой подчеркивалась связь между ожирением и раком, вызвала много обвинений в «фэтшейминге». Тем не менее, профессор Линда Болд (Linda Bauld), которая исследует связь между поведением людей и риском раковых заболеваний, полагает, что ученые должны повышать осведомленность населения. По ее данным, только 15 % взрослых жителей Великобритании признают связь между ожирением и риском рака.

Примерно по 3 % случаев рака связаны с употреблением алкоголя, диетой с низким содержанием клетчатки и с инфекциями, такими как вирус папилломы человека. Почти по 4 % вызываются воздействием ультрафиолетового излучения и асбеста. «Мы можем предсказывать действие этих факторов на уровне населения, мы не можем сказать, каков риск для произвольно взятого отдельного человека, – объясняет исполнительный директор Cancer Research UK сэр Харпал Кумар. – Мы не можем, например, сказать, что если вы не курите, у вас не будет рака, и мы не можем сказать, что если вы курите, у вас будет рак, потому что на эти вещи влияет много факторов».

Отдельно исследователи отмечают, что доля случаев рака, которые можно было бы предотвратить неодинакова в разных частях страны. В Шотландии она составляет 41,5 %, тогда как в Англии – 37,3 %. Такую разницу объясняют социально-экономическими факторами, влияющими на образ жизни. У мужчин доля таких случаев немного выше, чем среди женщин. Однако некоторые из факторов (избыточный вес и алкоголь) прежде всего затрагивают женщин, так как провоцируемые ими виды рака чаще возникают среди женщин.

Меры по предотвращению рака очень важны. Хотя благодаря новым достижениям медицины выживаемость онкологических больных повысилась, частота новых случаев рака в Великобритании за последнее десятилетие выросла на 7%. Если учесть старение населения и увеличение его численности, ожидается, что заболеваемость раком будет возрастать и далее, примерно на 2 % ежегодно.

Исследование опубликовано в British Journal of Cancer.