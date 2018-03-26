Как помочь пострадавшим в Кемерове

Страшная трагедия в Кемерове, где пожар в торговом центре унес жизни десятков людей — в том числе и детей, — стала шоком для всей страны. На текущий момент, по официальным данным погибли 64 человека, но в СМИ распространяется информация, что жертв было в разы больше — речь идет о сотнях сгоревших и задохнувшихся людей. Пока власти разбираются, кто виноват и что делать, а местные жители несут на стихийно возникший мемориал в городском сквере свечи, цветы и игрушки, многие задаются вопросом: как и чем помочь пострадавшим в Кемерове. Собрали самую актуальную информацию.

Перевести деньги в Красный Крест

Российский Красный Крест начал сбор средств для семей пострадавших. Деньги можно переводить по следующим реквизитам:

Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"ИНН/КПП 4207013405 / 420501001Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово Расчетный счет 40703810426020100054 Кор.счет 30101810200000000612 БИК 043207612 Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре

Перечислить средства также можно на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе "ПОМОЧЬ" / "помочь пострадавшим при пожаре".

Отметим, что власти Кузбасса сообщили, что выделят по миллиону рублей семьям погибших. Вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим будет решаться дополнительно.

Перевести деньги в региональные фонды помощи

Сбор средств открыт и в Кемеровской епархии РПЦ. На сайте епархии размещены телефоны, по которым можно обратиться за помощью. Также счет для сбора денежной помощи пострадавшим открыла и администрация Новокузнецка.

Сдать кровь

Люди массово идут сдавать кровь, но сейчас в кемеровском областном центре крови "Служба крови" ее уже не принимают — слишком много желающих. Однако это не значит, что кровь не может понадобиться позже, поэтому можно следить за актуальной информацией. Узнать, нужна ли сейчас донорская кровь, и записаться на ее сдачу можно по телефону +7 (3842) 52-22-74.

Также можно помочь другими способами: сообщить Следственному комитету информацию, которая может способствовать расследованию — если вы знаете что-то полезное о торговом центре, где произошел пожар, — позвоните, пожалуйста, в СК по телефону: +7 (3842) 36-99-83.

И будьте внимательны: не переводите деньги мошенникам!

Трагедия в Кемерове