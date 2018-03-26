Как Тори Спеллинг проводит солнечные весенние дни

Совсем недавно Тори Спеллинг, звезда телесериала «Беверли-Хиллз, 90210?, пережила нервный срыв, но как видно по фотографиям в социальных сетях — от недавнего стресса ничего не осталось. Вместе со своими детьми и мужем Дином МакДэрмотом, 44 летняя актриса отпраздновала первые солнечные дни весны.



“Это семейный #sundayfunday … Да начнется веселье!» — пишет звезда под трогательной фотографией, на которой собрались вместе на детской площадке ее дети — девятилетняя Стелла, шестилетняя Хатти, десятилетний Лиам, пятилетний Фин и Бо, которому в этом месяце исполнился один годик.

“Солнце вернулось, и мы очень рады провести время на улице! Люблю своих пятерых малышей, в возрастной группе от одного до одиннадцати. Они искренне любят проводить время друг с другом и очень ладят,» — пишет счастливая Тори, которая не может не нарадоваться хорошими отношениями детей.

Спеллинг проводит много времени с семьей и раннее отмечала, что безумно рада наблюдать за «цветением» своих детей. “Это первый день весны…не могу поверить, что мой четвертый малыш Фин «расцвел» в сильный, прекрасный, веселый и добрый пятилетний «цветок»,» — написала Тори под слайд-шоу фото с Фином.

А ведь совсем недавно актриса пережила нервный срыв. Утром в четверг, 1 марта, офицеры полиции Лос-Анджелеса приехали в дом Тори, после того как кто-то из ее близких набрал номер участка и сообщил о неадекватном поведении актрисы.



Как пишет новостной портал TMZ, Спеллинг вела себя очень агрессивно, что вызвало беспокойство у кого-то из домашних. Днем ранее в службу спасения звонила сама актриса, которой показалось, что неизвестный человек ворвался в ее дом. Впоследствии оказалось, что за злоумышленника она приняла своего мужа, 51-летнего Дина МакДермотта.

«Она очень сильно напряжена. Ей тяжело воспитывать своих пятерых детей. А последний год, когда у нее было много проблем и на работе, и в личной жизни, и вовсе стал для нее стрессовым. Она слишком много беспокоилась, хоть и знала, что это рано или поздно достигнет критической точки и плохо скажется на ее здоровье,» — рассказал источник.



Актрисе понадобилось много сил, чтобы простить неоднократные измены со стороны ее 51-летнего супруга Дина МакДермотта. Несмотря на неверность мужа, супруги любят друг друга и стараются сделать все возможное для создания гармонии в их семье и доме. «Семья — это самое важное для них обоих,» — утверждает он.

После этого инцидента произошел еще один. «Нам позвонили с просьбой проверить, все ли в порядке с Тори Спеллинг. Звонил ее муж. Офицеры связались с ней и сделали вывод, что все нормально,» – рассказал журналистам сержант Эрик Бушоу.