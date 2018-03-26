Канцлер Австрии выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС

Австрийский канцлер Себастьян Курц призвал прекратить переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью Welt.

Курц на встрече на высшем уровне «ЕС-Турция» отметил, что с учетом систематического нарушения прав человека и основополагающих ценностей демократии турецкой стороной, критерии вступления стран в ЕС более не выполняются. Он подчеркнул, что по этой причине переговоры о присоединении Турции к ЕС должна быть прекращены.

Он отметил, что Турция остается важным стратегическим партнером ЕС, с которым нужно сотрудничать в рамках концепции соседства.