Я вылетаю на острова. Очень рада такому решению наших ведущих. На поляне явно не с кем строить отношения, постоянные скандалы и ссоры. От этого сильно устаёшь, надеюсь на островах иная атмосфера. Там меня будут ждать нестоящие чувства, романтика и красота закатов. По поводу симпатий пока сложно что-то говорить, нужно общаться и присматриваться. Мне симпатичны несколько человек, но разглашать имена пока рано. Будем сначала дружить и присматриваться! Что не делается, то к лучшему! Надеюсь по возвращении на поляне атмосфера измениться в лучшую сторон, а пока мы будем греться на солнышке!
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Новости » Шоу-бизнес » Катя Родина надеется, что на островах ее ждут нестоящие чувства
Катя Родина надеется, что на островах ее ждут нестоящие чувства
Добавлено: 26 мар 2018 в 09:33, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 26 мар 2018 в 09:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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