«КДВ Групп» опровергла владение сгоревшим кемеровским ТЦ

Собственник кемеровского торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня», жертвами пожара в котором стали 55 человек, до сих пор не назван. Представитель компании ОАО «КДВ», входящей «КДВ Групп» (бренды «Кириешки», «Хрустящий картофель» и «Три корочки»), опроверг переданную «Интерфаксом» информацию о том, что сгоревший ТЦ принадлежит этой организации и ее владельцу — бизнесмену Денису Штенгелову.

«ОАО «КДВ» не являлось оператором ТРЦ «Зимняя вишня». Мы вообще к ним не относимся», — цитирует РБК заявление, сделанное по телефону сотрудником из приемной компании. Штенгелов не стал отвечать на вопрос о том, является ли он конечным владельцем торгового центра, заявив лишь: «Сейчас работаем с органами».

«Интерфакс» ранее обнародовал данные из анонимного осведомленного источника, рассказавшего, что вся площадка «Зимней вишни» принадлежит Кемеровскому кондитерскому комбинату, который входит в структуру «КДВ Групп», а компания «Зимняя вишня Кемерово» арендовала третий и четвертый этажи здания, чтобы впоследствии сдавать их в субаренду. Эта компания принадлежит предпринимательнице Надежде Судденок — одной из тех, кого допрашивали следователи в рамках возбужденного по факту пожара уголовному делу.