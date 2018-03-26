Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» загорелся повторно

На втором этаже пострадавшего от крупного пожара торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 56 человек, возникло повторное возгорание с сильным задымлением. «Пожарные эвакуируются», — сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на источник с места происшествия.

В сообщении подчеркивается, что ранее МЧС сообщило о проведенном обследовании всех этажей сгоревшего торгового центра. «Верхний этаж здания снова полыхает», — передает телеграм-канал Life Shot.

Крыша здания обрушилась практически по всей площади пожара — на 1,5 тысячи квадратных метров. Рухнули также перекрытия между четвертым и третьим этажами, где находились залы кинотеатра.

По последним данным, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка, не выдержавшая слишком большой нагрузки. Кроме того, рассматривается версия поджога в детской комнате и неосторожное обращение с огнем от свечей на детском празднике.