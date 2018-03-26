Ким Чен Ын впервые за 7 лет покинул пределы КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын впервые с момента своего прихода к власти покинул пределы страны.

Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, отметил что лидер КНДР направился с визитом в Пекин (Китай). При этом китайское издание South China Morning Post подтверждает информацию о визите Ким Чен Ына в Китай. По сообщению Bloomberg этому предшествовала активизация сил безопасности Китая на севере страны, возле границы с Северной Кореей.

Китайское издание отметило, что службы безопасности страны сконцентрировались в провинции Ляонин у границы с КНДР.