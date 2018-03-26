Климкин: Украинцы и белорусы были этническим ядром Киевской Руси

Белорусы и украинцы являются «ближайшими по крови» родственниками. Такое мнение высказал министр иностранных де Павел Климкин в блоге для Исторической правды.

По его словам, белорусский язык ближе к украинскому, чем к русскому.

«Предки украинцев и белорусов были этническим ядром Киевской Руси, крупнейшей европейской державы того времени. Выдающуюся роль украинская и белорусская Русь играли и в составе Великого Княжества Литовского, а позже Речи Посполитой. Этот период важен прежде всего тем, что Украина и Беларусь, освободившись от татаро-монгольского ига, реинтегрируются в европейское цивилизационное пространство, в частности, в наши города приходит Магдебургское право», — заявил Климкин.

По мнению министра, распространение Магдебургского права в Средневековье определило границу между «Европой и не-Европой».

«В рамках Литовского княжества и Речи Посполитой Украина и Беларусь, несмотря на уже явные национальные различия, составляли практически одну культурную целостность. Поэтому белорусская Библия Франциска Скорины стала своей и на украинских землях… Белорусы всегда были своими в Войске Запорожском. Самым выдающимся же среди них, бесспорно, является гетман Филипп Орлик, который был выходцем из белорусских земель и вошел в историю как автор документа, который часто называют первой в мире конституцией», — добавил Климкин.

Ранее сообщалось, сколько Климкин заработал в 2017 году.

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