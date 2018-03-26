Кольцо с рубином - 57 серия (26.03.2018)

Добавлено: 26 мар 2018 в 09:21 ,

Новый сериал-фильм Обручка з рубіном 57 серия 26 марта. Социальные службы уговаривают родителей ухаживать за детьми, чтобы не отнимать у приюты. Соцработники позволили журналистам провести с ними время и показали, как делают все, чтобы заставить мам вспомнить, что они мамы. Вопреки неутешительным прогнозам врачей, после автокатастрофы обе девушки выжили, но впали в кому. Из-за серьезных повреждений – ни врачи, ни родственники не смогли опознать, кто из сестер Яна, а кто Аня. Решающую роль сыграло кольцо с рубином Ани, которое таинственным образом в момент ДТП было на безымянном пальце Яны. Сестер перепутали.



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