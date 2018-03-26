Командующий войсками ЮВО вручил четырнадцати военнослужащим денежные субсидии на приобретение жилья на 100 млн руб.

Сегодня в Ростове-на-Дону в окружном Доме офицеров командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников вручил денежные субсидии на сумму около 100 млн руб. четырнадцати военнослужащим для приобретения жилья в собственность.

С 2014 года денежный эквивалент сертификатов, выданных военнослужащим ЮВО на приобретение жилья, превысил 150-миллиардную сумму.

Вручение субсидий состоялось в рамках торжественного мероприятия, посвященного представления личному составу округа Боевого знамени ЮВО нового образца и ордена Суворова, которым был награжден военный округ за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и героизм, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач.

Среди почетных гостей праздничного мероприятия в зале присутствовали руководители субъектов Российской Федерации, силовых структур и ведомств Северо-Кавказского региона, а также ветераны военной службы.