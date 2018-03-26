Конец "перемирию": в штабе АТО рассказали о непростой ситуации на Донбассе

В течение сегодняшнего дня пророссийские террористы, орудующие на Донбассе, отметились многочисленными случаями нарушения так называемого "режима тишины".Согласно информации пресс-центра штаба АТО, боевики двадцать раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии на Донбассе.На Донецком направлении путинские террористы проявили активность в районе населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Широкино, Павлополь, Талаковка, Марьинка, Пески и Гнутово. Враг применил минометы калибра 82-мм, пулеметы и стрелковое оружие.На Луганском направлении оккупанты напомнили о себе вблизи н.п. Луганское и Новгородское.По данным штаба АТО никто из украинских военнослужащих в результате атак не пострадал.