Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке

Показать меню
Актуально
Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного - 10:23 Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» - 10:28 Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков - 10:30 Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков В Кремле прокомментировали слухи о «покаянном письме Скрипаля» Путину - 10:51 В Кремле прокомментировали слухи о «покаянном письме Скрипаля» Путину Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, - 10:55 Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий Гачинский: Загитова на ЧМ не справилась с давлением и напряжением - 11:02 Гачинский: Загитова на ЧМ не справилась с давлением и напряжением Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР - 11:14 Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна - 11:30 Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна Японии предложили «зеленый коридор» на российский рынок лекарств и медтехники - 11:41 Японии предложили «зеленый коридор» на российский рынок лекарств и медтехники Во Франции умер обменявший себя на заложника полицейский - 11:41 Во Франции умер обменявший себя на заложника полицейский Песков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме Путину - 11:42 Песков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме Путину Футболисты "Енисея" проиграли клубу "Ротор-Волгоград" в матче ФНЛ - 13:14 Футболисты Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой - 13:20 Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы - 13:22 Павел Грудинин выполнил обещание сбрить усы Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Загитовой меньше есть - 13:23 Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Загитовой меньше есть Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram - 13:23 Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ - 13:24 В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ
» » Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке

Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке


Добавлено: 26 мар 2018 в 09:42, Категория: В мире
Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке
Глава комитета по разведке палаты представителей конгресса США республиканец Девин Нуньес заявил, что конгрессмены планируют расследование в связи с действиями КНР по укреплению военного и экономического потенциала в Африке.

"Мы продолжаем изучать те области, в которых намерены провести расследование (в отношении КНР). В первую очередь мы смотрим на потенциальное военное присутствие Китая во всем мире… Между тем, китайцы недавно открыли военную базу в Джибути… Мы полагаем, что они намерены инвестировать в порты и инфраструктуру по всему миру не только для (наращивания) военного потенциала, но и для того, чтобы контролировать эти правительства, чтобы иметь возможность вести лоббистскую деятельность и манипулировать властями", — сказал Нуньес в интервью Fox News.
Китай объявил о начале строительства военной базы в Джибути, которую называет логистическим центром, в феврале 2016 года. Торжественная церемония открытия военно-морского логистического центра НОАК в Джибути на Африканском роге состоялась 1 августа прошлого года. Власти КНР не сообщают о численности персонала, который намерены там разместить, однако в прессе появилась информация, что на базе будут дислоцированы около 10 тысяч человек.

Материалы по теме:

В США глава комитета по разведке усомнился в связи России с кибератаками
В Конгрессе США заявили, что доказательств помощи Трампу со стороны России во время выборов нет
Конгрессмен: американскую разведку используют в политических целях
Китай построит первый зарубежный аванпост в Джибути
Добавлено: 26 мар 2018 в 09:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Антон Шоки уже второй раз в жизни теряет все ради любви

Антон Шоки уже второй раз в жизни теряет все ради любви

В деле Скрипаля появилась его «близкая подруга»

В деле Скрипаля появилась его «близкая подруга»

Экс-посол Британии пообещал скорое потепление отношений с Россией

Экс-посол Британии пообещал скорое потепление отношений с Россией

Порошенко рассказал про «разоблачение» Савченко и Саакашвили

Порошенко рассказал про «разоблачение» Савченко и Саакашвили

Новости России
еще новости
Детский омбудсмен Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России

Детский омбудсмен Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России

Синоптики рассказали о «мощном потеплении» в столичном регионе

Синоптики рассказали о «мощном потеплении» в столичном регионе

Росатом планирует представить «противоаварийное» топливо для АЭС через два года

Росатом планирует представить «противоаварийное» топливо для АЭС через два года

СМИ: Следователи допрашивают владелицу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

СМИ: Следователи допрашивают владелицу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Катя Родина надеется, что на островах ее ждут нестоящие чувства

Катя Родина надеется, что на островах ее ждут нестоящие чувства

Кристина Дерябина поведала несколько фактов о себе

Кристина Дерябина поведала несколько фактов о себе

Амаль и Джордж Клуни на марше March For Our Lives

Амаль и Джордж Клуни на марше March For Our Lives

Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантом

Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантом

Новости политики
еще новости
Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах

Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах

В Киеве объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов?

В Киеве объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов?

«Вспыхнул, как порох». На жутком пожаре в Кемерове погибли десятки детей

«Вспыхнул, как порох». На жутком пожаре в Кемерове погибли десятки детей

Посольство похвалило идею о вхождении Британии в состав РФ

Посольство похвалило идею о вхождении Британии в состав РФ

Новости экономики
еще новости
Реальные зарплаты россиян выросли на рекордные 10%

Реальные зарплаты россиян выросли на рекордные 10%

Проект TokenStars в работе со знаменитостями

Проект TokenStars в работе со знаменитостями

Akaiito - криптовалюта как полезный инструмент в повседневной жизни

Akaiito - криптовалюта как полезный инструмент в повседневной жизни

Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления

Разработка платформы Cure WorldCosplay для активного развития косплей направления

Новости общества
еще новости
Грозный предвестник апокалипсиса, несущий конец света, запечатлён очевидцами накануне в разных уголках Земли

Грозный предвестник апокалипсиса, несущий конец света, запечатлён очевидцами накануне в разных уголках Земли

Ростовские экстремалы опубликовали видео прыжков с Ворошиловского моста

Ростовские экстремалы опубликовали видео прыжков с Ворошиловского моста

«Кубок Большой Невы» с берегов Невы отправился в Подмосковье

«Кубок Большой Невы» с берегов Невы отправился в Подмосковье

В Челябинске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню штурманской службы Военно-воздушных сил

В Челябинске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню штурманской службы Военно-воздушных сил

Происшествия
еще новости
Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Кемерово, пожар в ТК

Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

Новости Украины
еще новости
Кличко не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост президента

Кличко не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост президента

Мать поляка, который сжег украинский герб, купила новый

Мать поляка, который сжег украинский герб, купила новый

Спасатели разбирают завалы горевшего ТЦ в Кемерово. Опубликовано видео с беспилотника

Спасатели разбирают завалы горевшего ТЦ в Кемерово. Опубликовано видео с беспилотника

Оперативное сообщение: в Кемерово без вести пропали 69 человек

Оперативное сообщение: в Кемерово без вести пропали 69 человек

Мировые новости
еще новости
Западные СМИ связали нового советника Трампа с Кремлем

Западные СМИ связали нового советника Трампа с Кремлем

Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке

Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке

Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Определены главные способы уберечься от рака

Определены главные способы уберечься от рака




Лента новостей
Димитров проиграл Шарди в третьем круге теннисного "Мастерса" в Майами - 08:14 Димитров проиграл Шарди в третьем круге теннисного Кристина Дерябина поведала несколько фактов о себе - 08:07 Кристина Дерябина поведала несколько фактов о себеЧисло погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 48 человек - 08:00 Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово выросло до 48 человекСиноптики рассказали о «мощном потеплении» в столичном регионе - 07:44 Синоптики рассказали о «мощном потеплении» в столичном регионе«Вспыхнул, как порох». На жутком пожаре в Кемерове погибли десятки детей - 07:42 «Вспыхнул, как порох». На жутком пожаре в Кемерове погибли десятки детейАмаль и Джордж Клуни на марше March For Our Lives - 07:21 Амаль и Джордж Клуни на марше March For Our LivesПэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантом - 07:21 Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантомВ Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов? - 07:02 В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов?Ростовские экстремалы опубликовали видео прыжков с Ворошиловского моста - 06:55 Ростовские экстремалы опубликовали видео прыжков с Ворошиловского мостаФранцузский писатель обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда России - 06:07 Французский писатель обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда РоссииПосольство похвалило идею о вхождении Британии в состав РФ - 05:16 Посольство похвалило идею о вхождении Британии в состав РФКанцлер Австрии выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС - 05:09 Канцлер Австрии выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕСВАЖНО: США и остатки ИГИЛ готовят атаку в сирийском Дейр эз-Зоре - 04:35 ВАЖНО: США и остатки ИГИЛ готовят атаку в сирийском Дейр эз-ЗореАндрей Макаревич против «злобных дебилов» - 03:58 Андрей Макаревич против «злобных дебилов»
Последние новости
Детский омбудсмен Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России - 10:21 Детский омбудсмен Кузнецова призвала проверить все ТЦ в России Западные СМИ связали нового советника Трампа с Кремлем - 10:16 Западные СМИ связали нового советника Трампа с Кремлем Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло - 10:14 Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло Кличко не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост президента - 10:02 Кличко не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост президента Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах - 09:56 Убийство как метод: Сорос берет власть в непокорных странах Мосийчук: Савченко сама убедила нас голосовать за ее арест - 09:49 Мосийчук: Савченко сама убедила нас голосовать за ее арест Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке - 09:42 Конгрессмены США намерены расследовать растущее влияние Китая в Африке Катя Родина надеется, что на островах ее ждут нестоящие чувства - 09:33 Катя Родина надеется, что на островах ее ждут нестоящие чувства Мать поляка, который сжег украинский герб, купила новый - 09:28 Мать поляка, который сжег украинский герб, купила новый В Киеве объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов? - 09:16 В Киеве объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов? Мемория. Алексей Петренко - 09:07 Мемория. Алексей Петренко Польша собирается заменить газ из РФ импортом из Норвегии и США - 09:02 Польша собирается заменить газ из РФ импортом из Норвегии и США Реальные зарплаты россиян выросли на рекордные 10% - 08:58 Реальные зарплаты россиян выросли на рекордные 10%
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"