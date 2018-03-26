Кристина Дерябина поведала несколько фактов о себе

Пока вы ставите лайк, папишу немного фактов, о себе. Люблю пересматривать фильмы, по сто раз! Могу смотреть любимые шоу и сериалы, сутками! Ой, сериал закончился, но ничего, начнём сначала и так месяц.Я параноик в плане чистоты! С самого школьного возраста, я считала что, если вещь ты надел, значит надо постирать. Короче в школу я ходила в чистом, да и стирала на руках, доходило даже до паранойи.Постирала я однажды джинсы, положила я в машинку, чтобы отжать, а вытащить и положить на батарею я забыла. Утром я конечно расстроилась, но не остановилась, а напялила мокрые зимой и поехала в школу???Ненавижу красить губы. Но иногда просто приходится это делать! Я даже не могу наносить гигиеническую помаду, брррррр. Бесит, когда губы липкие ?У меня длинный палец на ноге. И когда летом я надеваю открытые босоножки, мой палец целуется с асфальтом.Боюсь пить таблетки. Потому что везде пишут противопоказания и я, заранее прочитав их, начинаю себя накручивать и плакать, что вот, вот смотрите у меня сейчас случится анафилактический шок. Ну понятное дело что все хорошо, и я просто так занимаюсь херней, но это факт.