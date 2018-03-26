Кручинин считает 7-й матч с "Салаватом" самым важным в карьере на данный момент

ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости, Семён Галькевич. Четвертый бомбардир текущего розыгрыша Кубка Гагарина, форвард челябинского "Трактора" Алексей Кручинин назвал седьмой матч серии плей-офф КХЛ против уфимского "Салавата Юлаева" самым важным в своей карьере на данный момент.

"Трактор" во вторник проведет в Уфе седьмой матч серии полуфинала Восточной конференции против "Салавата Юлаева". Счет в серии до четырех побед – 3-3.

"Седьмой матч у меня был, получается, только два года назад, когда играл за "Челмет" против ТХК. Тогда мы уступили. А еще раньше по ВХЛ было несколько пятых матчей в сериях до трех побед, там я два раза выиграл, один – проиграл. Вообще, во вторник в Уфе будет без вопросов самый важный матч в моей карьере на данный момент. Мы очень близки сейчас к тому, чтобы создать историю для "Трактора", и мы чувствуем, что нам это по силам", - сказал Кручинин в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

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