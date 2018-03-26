Кто родился 26 марта

Григорий Петрович Ледков (49 лет), член Комитета Государственной Думы по делам национальностей. Работал в администрации Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Был заместителем председателя Тазовской районной думы. Избирался депутатом Госдумы VI созыва. С 2013 года Григорий Ледков возглавляет Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

Борис Романович Пайкин (53 года), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Был главой администрации Петроградского района г. Санкт-Петербурга, первым заместителем начальника налоговой инспекции Центрального района города. Работал в системе Госстроя России. Возглавлял Экспериментальный машиностроительный завод им. В. М. Мясищева (Московская область) и ООО «Газпром социнвест». Являлся управляющим партнером FortGroup и ООО «Торгово-развлекательный комплекс «Порт Находка».

Михаил Васильевич Козлов (60 лет), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Проходил службу в Воздушно-десантных войсках на территории Закавказского, Туркестанского, Одесского и Московского военных округов. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. Был членом избирательной комиссии Костромской области. Неоднократно избирался депутатом Костромской областной Думы. С ноября 2015 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Костромской области.

А ещё в этот день родились:

Аркадий Владимирович Дворкович (46 лет), заместитель председателя Правительства РФ. Занимал должности заместителя министра экономического развития и торговли РФ, начальника Экспертного управления Президента РФ, помощника Президента РФ Дмитрия Медведева. 21 мая 2012 года был назначен заместителем председателя Правительства РФ.

Махмуд Аббас (83 года), президент Государства Палестина. В 1950-х годах вместе с Ясиром Арафатом участвовал в создании организации ФАТХ (Движение за освобождение Палестины), ставшей впоследствии ядром Организации Освобождения Палестины. Занимал пост премьер-министра Палестинский автономии. После смерти Арафата был избран главой Палестинской национальной администрации (с 2013 года — Государство Палестина).

Алексей Васильевич Петренко (1938-2017), актёр театра и кино. Народный артист РСФСР. Играл на сценах Театра имени Ленсовета, Театра на Малой Бронной, МХАТа, театра «Школа драматического искусства» и Школа современной пьесы. С 1967 года Алексей Петренко снимался в кино. Всего в фильмографии актёра более 80 кинолент. Среди них такие известные и любимые зрителями картины, как «Агония», «Двадцать дней без войны», «Ключ без права передачи», «Жестокий романс», «Сибирский цирюльник», «Идиот», «Похороните меня за плинтусом», «Утомленные солнцем 2: Предстояние» и другие.Яндекс.Дзенв Telegram

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