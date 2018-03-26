Я меняюсь. У меня это конечно плохо получается, но я стараюсь. Я хочу ее радовать, делать счастливой. В некоторых моментах я даю волю своему «ребячеству», желанию кайфануть. Многие забывают, что до проекта у меня не было серьезных отношений, и я как чистый лист, как тёплый пластилин. Рисуй. что хочешь, лепи так, как хочешь ты! Я готов давать тебе серьезность, только ты направь меня и укажи на карте тропинку, по которой шагать. У меня есть глобальные цели, и мне нужна твоя поддержка. Верь мне! Верь в меня!
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Новости » Шоу-бизнес » Леша Кудряшов готов меняться ради Насти Балинской
Леша Кудряшов готов меняться ради Насти Балинской
Добавлено: 26 мар 2018 в 12:09, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 26 мар 2018 в 12:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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