Леша Кудряшов готов меняться ради Насти Балинской

Я меняюсь. У меня это конечно плохо получается, но я стараюсь. Я хочу ее радовать, делать счастливой. В некоторых моментах я даю волю своему «ребячеству», желанию кайфануть. Многие забывают, что до проекта у меня не было серьезных отношений, и я как чистый лист, как тёплый пластилин. Рисуй. что хочешь, лепи так, как хочешь ты! Я готов давать тебе серьезность, только ты направь меня и укажи на карте тропинку, по которой шагать. У меня есть глобальные цели, и мне нужна твоя поддержка. Верь мне! Верь в меня!