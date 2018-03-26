Любите Россию? Вы агент Кремля!

Хорошие отношения с Москвой выгодны Парижу, однако всех, кто об этом заикнётся, тут же объявляют агентами Путина, посетовал в интервью Boulevard Voltaire мэр городка Бриенн-ле-Шато Николя Дюик. Тем не менее, считает политик, необходимо рассказывать французам правду о России — ведь господствующие СМИ её не расскажут.

Мэр французского городка Бриенн-ле-Шато Николя Дюик был в числе французов, приглашённых на выборы президента России в качестве наблюдателей. В интервью Boulevard Voltaire политик рассказал о том, что видел на избирательных участках, и о том, почему Париж заинтересован в хороших отношениях с Москвой.

Как отмечает Boulevard Voltaire, впечатления наблюдателя расходятся с той картинкой, которую рисуют большинство французских СМИ. Так, по словам Дюика, голоса избирателей не были «куплены», а плакаты с призывом идти на выборы не были агитацией за кого-либо из кандидатов. В целом, «избирательные участки в России, вопреки расхожим описаниям, такие же, как во Франции». Однако есть и некоторые различия: «Конечно, внутри избирательного участка есть охрана (во Франции не так), но только на входе… Потому что России, как и нам, угрожают теракты». «Симпатичной» особенностью российских выборов Дюик назвал переносные урны, благодаря которым проголосовать могут даже те, кому болезнь, возраст или инвалидность не позволяют выйти из дома.

На вопрос журналиста о том, почему он согласился стать наблюдателем, мэр Бриенн-ле-Шато ответил: «Каждый раз, когда я совершаю поездку в Россию, я отдаю себе отчёт в том, что для мира в Европе и, в частности, для Франции важны хорошие отношения с Российской Федерацией. У нас общие стратегические интересы. И мне всегда больно видеть, что немецких предприятий в Российской Федерации в двенадцать раз больше, чем французских, и что правительство Франции каждый раз идёт на поводу у неолиберальной американской политики. Тем временем мы теряем ниши на рынке».

Французский политик напомнил, что в долгосрочной перспективе Европе нужны сибирские ресурсы, и призвал не «оставлять Сибирь в руках китайцев», а «вступить в союз с Российской Федерацией».

По мнению Дюика, Франция заинтересована в «стратегическом партнёрстве с Великобританией, с одной стороны, и с Российской Федерацией, с другой стороны». «Когда мы установим эти партнёрские отношения, Германия к нам присоединится, — уверен мэр Бриенн-ле-Шато. — У Германии сегодня слишком мускулистые ноги, чтобы её можно было догнать в одиночку».

На вопрос издания, опасается ли он, что его сочтут «пророссийским лоббистом», Дюик ответил: «Я не боюсь, что меня обвинят в попытках повлиять на французскую политику в том направлении, которое, как мне кажется, более выгодно французам». Тем не менее политик посетовал на «всевозможные фантазмы», связанные с Россией: «Если вы скажете, что любите Россию — значит, вы агент Кремля. Стоит вам заявить, что для Франции предпочтительно переизбрание Путина, вы тут же превращаетесь в агента российских спецслужб. Это полный бред!»

Мэр Бриенн-ле-Шато признался, что ездит в Россию безвозмездно и «с большим удовольствием». «Пусть нас совсем немного, но я верю, что мы должны быть теми, кто расскажет о реальном положении дел на сегодня. Всё ведь совсем не так, как описывают ведущие СМИ», — приводит Boulevard Voltaire слова Дюика.

https://russian.rt.com/inotv/2018-03-21/Francuzskij-politik-Esli-vi-skazhete