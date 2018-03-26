Мать поляка, который сжег украинский герб, купила новый

Мать поляка, который сжег украинский герб в одном из заведений Тернополя, приехала из Польши и вернула герб на место.

Напомним, в середине марта СБУ выдворила из Украины 19-летнего гражданина Польши, студента одного из высших учебных заведений Тернополя, который сжег украинский герб в камине, в одном из заведений города.

По информации, женщина приехала в Украину специально, чтобы выразить сожаление из-за необдуманного поступка сына, и вернуть государственный символ Украины на место. Она заказала вырезанный из дерева герб за собственные средства и лично повесила его на место старого.

По ее словам, герб, как для поляков, так и для украинцев, имеет большое значение, и между украинским и польским народом должно быть дружба.

Женщина подчеркнула, что парень сожалеет из-за своего поступка, и поскольку сам не может исправить ошибку, так как въезд в Украину ему запрещен на три года, попросил сделать это ее.