Мемория. Алексей Петренко

26 марта 1938 года родился Алексей Петренко, актер

Личное дело

Алексей Васильевич Петренко (1938-2017) родился в селе Чемере Черниговской области в семье потомственного крестьянина Василия Алексеевича Петренко. Когда мальчику исполнилось 11 лет, семья перебралась в Чернигов.

Алексей с детства был рослым и крепким, в юности занимался борьбой. В школе в Чернигове начал посещать драмкружок. Мать поддерживала увлечение сына театром, а отец был резко против, считая, что это не мужское дело. Василий Петренко неоднократно ходил к руководителю кружка, убеждая «выгнать Лешку из артистов».

В старших классах Алексей учился не слишком усердно. «До пятого класса я учился на пятерки с четверками. А потом подумал: зачем мне это надо?! За книжку потом ни разу не сел. Школу окончил с одними трояками», - рассказывал актер.

После школы Петренко два года пытался поступить в Киевский театральный институт, но не мог сдать экзамены по русскому языку, поскольку до 14 лет говорил только по-украински. За это время Петренко успел поработать слесарем, кузнецом и матросом. Позже актер признавался, что общение с людьми рабочих профессий, особенно с кузнецами, дало ему огромный опыт.

Лишь с третьей попытки Петренко удалось стать студентом. Он поступил в Харьковский театральный институт (курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко), который окончил в 1961 году.

На одном из студенческих вечеров Петренко познакомился со своей будущей женой - студенткой-вокалисткой консерватории Аллой Сандлер. На пятом курсе они расписались, вскоре у пары родилась дочь Полина.

После окончания института Петренко был направлен по распределению в Запорожский музыкально-драматический театр имени Щорса. В 1963—1964 годах был актером Донецкого областного русского драматического театра в Жданове (ныне Мариуполь).

В 1964 году Игорем Владимировым Петренко был приглашен в Ленинградский театр имени Ленсовета. Сыграл там, в частности, Свидригайлова в «Преступлении и наказании», атамана Платова в «Левше», Матиаса-Монету в «Трехгрошовой опере» Брехта.

Параллельно, начиная с 1966 года, начал сниматься в кино. Исполнил роль Освальда в фильме «Король Лир» Григория Козинцева (1970), роль Распутина в фильме «Агония» Элема Климова (1974) , летчика Строганова в картине «Двадцать дней без войны» Алексея Германа (1976).

Характер у Петренко был сложный. Он мог «взрываться» по любому поводу. В 1976 году режиссер Александр Митта позвал его на роль такого же «взрывного» Петра Великого в фильме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». В том же году Петренко сыграл роль директора школы в картине Динары Асановой «Ключ без права передачи». За этот фильм был удостоен премии Всесоюзного кинофестиваля за лучшее исполнение мужской роли.

В 1977 году Петренко переезжает из Ленинграда в Москву и становится актером Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1978 — МХАТа.

В том же году на съемках фильма Динары Асадовой «Беда» актер познакомился с журналисткой и кинокритиком Галиной Кожуховой. Знакомство стремительно переросло в бурный роман и вскоре Петренко ушел от первой жены и женился на Кожуховой. Пятнадцатилетняя дочь Полина после развода переехала к отцу в Москву, однако через некоторое время вернулась к матери в Ленинград. У Галины Кожуховой на момент встречи с Петренко был уже взрослый сын, будущий популярный тележурналист Михаил Кожухов.

В 1982—1986 Алексей Петренко работал с Анатолием Васильевым (спектакль «Серсо»), в 1991—1992 — в «Школе современной пьесы».

В 1984 году Петренко досталась роль богатого купца Кнурова в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс», в котором дебютировала Лариса Гузеева. Фильм имел огромный успех и получил несколько престижных наград. После этого на Петренко буквально «посыпались» главные роли: «Лев Толстой» Сергея Герасимова (1984), «ТАСС уполномочен заявить...» Владимира Фокина (1984), «День гнева» (первый советский фильм ужасов, 1985) Суламбека Мамилова, «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» Юрия Кары (1989).

С 1991 года Петренко стал актером Киностудии имени М. Горького.

После распада СССР актер стал сниматься реже, но все вернулось на круги своя в 1998 году – после сыгранной им с роли генерала Радлова в «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова. В 2000 году Петренко утвердили сразу на несколько важных ролей. В частности, он сыграл британского писателя Артура Конана Дойля в ставшем популярном сериале Игоря Масленникова «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» с Василием Ливановым и Виталием Соломиным, появился в комедии Георгия Данелии «Фортуна» с Вахтангом Кикабидзе.

В 2009 году умерла вторая жена Петренко Галина. Через год он взял в жены журналистку и режиссера документального кино этническую узбечку из Киргизии Азиму Абдумаминову (Расулову), которая была младше его на 32 года. На этот момент актеру было уже более 70 лет. Ради мужа Азима сменила веру - перешла из мусульманства в православие. Они обвенчались в старом храме Святителя Николая на Тянь-Шане. У Азимы уже было трое детей от предыдущего брака. Журналистка родила Алексею дочь Алию (Меланию), однако в некоторых источниках отцовство Петренко ставится под сомнение из-за его на тот момент солидного возраста.

После свадьбы, по словам друзей и знакомых актера, он «расцвел и повеселел». Петренко опять стал много работать. В 2011 году снялся в роли пожилого влюбленного Григория Земляникина в популярной комедии «Елки-2».

Последними работами Петренко в кино стала роль Григория Земляникина в продолжении новогодней комедии фильма «Елки-5» и роль ведущего в документальном фильме «Влюбленные учителя» (режиссер Азима Расулова).

Алексей Петренко скончался 22 февраля 2017 года в Москве на 79-м году жизни. Похоронен на Никольском кладбище в Балашихе.

Алексей Петренко на премьере фильма «Утомленные солнцем 2: ЦИТАДЕЛЬ» Michail Popov/Wikipedia Commons

Чем знаменит

Известный и яркий киноактер Алексей Петренко снялся более чем в 80 фильмах. До 1974 года он занимался, в основном, театром (в этот период было выпущено несколько фильмов-спектаклей с его участием) и появлялся в небольших ролях в кино. Поворотным моментом в кинокарьере Петренко стала главная роль в исторической драме Элема Климова «Агония», в которой он сыграл Григория Распутина.

В 1976-1977 годах Петренко сыграл несколько запомнившихся зрителям ролей: в фильмах Динары Асановой «Ключ без права передачи» и «Беда», в исторической мелодраме Александра Митты «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (с Владимиром Высоцким) и комедии Виталия Мельникова «Женитьба» по одноименной пьесе Гоголя.

Роли Петренко не были однотипными: он сыграл американского журналиста и английского короля Карла I, простого лесника и блаженного Луку, главаря банды и португальского монаха, а также Иосифа Сталина и его двойника.

Алексей Петренко - народный артист РСФСР (1988), обладатель множества наград, в т.ч. за лучшую мужскую роль в фильмах «Ключ без права передачи», «Сибирский цирюльник», «12». Является лауреатом государственной премии РФ, премий «За вклад в российское кино», «Признание», «Немеркнущая зрительская любовь» и др. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

О чем надо знать

Алексей Петренко был глубоко верующим человеком и в детстве даже собирался стать священником. Однако мать отговорила сына от поступления в семинарию, сказав, что «в этой стране тебе житья тогда не дадут». Пусть и отказавшись от идеи стать священником, Алексей прожил жизнь как настоящий христианин, руководствуясь Святым Писанием и регулярно посещая церковь.

В конце 80-х годов Петренко даже собирался завязать с актерской профессией и уйти в монахи, однако через какое-то время понял, что «эта кольчужка», по его собственным словам, ему велика.

После смерти второй жены Галины по благословению своего духовника съездил на святую гору Афон. «Кто хоть раз побывал на Афоне, потом забыть не могут это место. Это абсолютная лечебница для души, для духа. Вот только ногу поставил на афонскую землю, тебя как будто покров Божьей Матери окутывает, ты как в зыбке находишься, тебя качает, тебе комфортно и очень здорово. Это непередаваемое вообще чувство», - рассказывал Петренко.

С июля 2010 года Алексей Петренко был членом Патриаршего совета по культуре РПЦ. Также актер был членом правления «Славянского творческого союза "Золотой Витязь"».

Прямая речь

О себе: «Я грешник, и нет на свете ни одного греха, в котором я не мог бы покаяться».

О ролях: «Хотел сыграть Отелло, короля Лира. Сейчас перехотел. Я не в том возрасте, чтобы иметь случайного жеребенка. Актеру, как и спортсмену, нужно уметь вовремя остановиться. Нужно быть умным штангистом, уметь правильно рассчитывать свои силы. Вот Фирса в "Вишневом саде" сыграть смогу».

Об актерской мечте: «Моя самая заветная мечта была сыграть Обломова. Это самый великий русский человек! Он до мозга костей христианин. Надеялся не на свои силы, а на Бога. Обломов очень праведный человек - в любви, дружбе. Я не хотел его играть традиционно, как в школьном учебнике. Он не хныкалка и не размазня, нет! Нормальный мужик, интересный и темпераментный, не желающий жить, как Штольц, который все за деньгами бегал».

О том, как получил роль Распутина в фильме «Агония»: «В кинопробах участвовали Анатолий Папанов, Леонид Марков, Евгений Лебедев, Михаил Ульянов. А я был 32-летний салага, известный в узких театральных кругах артист театра имени Ленсовета, периферийный хохол по фамилии "ПЭтрЭнко". Пробы получились интереснейшие: брался вот такой огромный монолог, разбивался на пять кусков, и каждый из нас продолжал то, что заканчивал предыдущий. Потом смотрели этот монолог целиком и многое становилось ясно…».

4 факта об Алексее Петренко

В паспорте у актера стояла другая дата рождения – 1 апреля. Отец Алексея Петренко смог зарегистрировать его в сельсовете лишь 5 дней спустя и во избежание лишних вопросов сказал, что сын родился только что.Самой первой ролью Алексея Петренко в кино стала маленькая роль бандита в фильме «Начальник Чукотки» (1966). Но перед самой премьерой режиссеру Виталию Мельникову было приказано вырезать сцену разбоя, в которой появился Петренко, так как сам факт «бандитизма» показался цензорам позорящим советский строй. Эпизод был вырезан, но в титрах фамилия актера осталась. Десять лет спустя Мельников пригласил Петренко на роль Подколесина в картину «Женитьба».Алексей Петренко пережил на съемочной площадке четыре инфаркта.Со второй женой — Галиной Кожуховой — Петренко прожил 32 года. Перед смертью, уже будучи женатым в третий раз, актер завещал похоронить его именно рядом с Галиной. Третья жена актера Азима его просьбу выполнила.

Материалы об Алексее Петренко

«Алексей Петренко. Кто из вас без греха?». Документальный фильм

Биография Алексей Петренко

Интервью Алексея Петренко православной газете «Крестовский мост»

«Басов нет. Одни фистулы». Интервью Алексеем Петренко. «Российская газета», 29.07.2010.

Статья об Алексее Петренко в Википедии