МИД РФ предупредил об ответе на высылку российских дипломатов

Российское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест в связи с высылкой дипломатов РФ из стран ЕС и Соединенных Штатов Америки, которая объяснена реакцией на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери.

В сообщении МИД РФ это решение названо «недружественным шагом», не отвечающим интересам следствия по «делу Скрипаля», и «провокационным жестом пресловутой солидарности» с Великобританией, который стал «продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации».

«Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем», — пообещали в МИДе.

Позицию Лондона в министерстве считают «предвзятой, ангажированной и лицемерной», а остальные страны, высылающие российских дипломатов, обвиняют в том, что они не удосужились сами разобраться в обстоятельствах случившегося.

«Речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании. У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет», — отмечается в заявлении МИД РФ.

Зампред сенатского комитета по международным делам Александр Бабаков и вовсе назвал действия стран ЕС и Европы «массовым психозом», который хоть и нельзя оставлять без внимания, но подбирать ответ надо взвешенно.

«Отсутствуют полностью логика и здравый смысл. Всегда мы должны исходить из понимания, что когда-то придется возвращаться к исходной ситуации, а подобного рода шаги затрудняют этот возврат, и в этом случае не мы будем в затруднительном положении», — цитирует члена Совета Федерации радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, страны Евросоюза, США и Украина решили выслать российских дипломатов в качестве ответа на отравление в британском Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме того, госдепартамент потребовал закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

Лондон обвинил Россию в причастности к этому отравлению и, соответственно, в применении химического оружия на территории Великобритании. Одной из мер против России по настоянию главы внешнеполитического ведомства страны и Бориса Джонсона и главы правительства Терезы Мэй стала высылка 23 российских дипломатов.